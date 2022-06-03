بيان هام لـ "هيئة ادارة السير والاليات والمركبات"... ماذا جاء فيه؟

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تعلن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات التالي :يتم الكشف على كافة الاليات والمركبات ما عدا الدراجات النارية ايام الخميس والجمعة من كل اسبوع على ان يخصص نهار الاثنين من كل اسبوع للكشف على الدراجات النارية ،اما فيما يتعلق باصدار رخص السير ، فسوف يتم منح كافة رخص السير نهار الاثنين المقبل لكافة المعاملات التي سبق ان تم استيفاء رسمها في صناديق المالية وذلك لدى مراكز اصدار المستندات الامنة في كافة الاقسام والفروع ،ويجري العمل نهار الثلاثاء والاربعاء كالمعتاد لاستكمال كافة المعاملات باستثناء الكشف الميكانيكي ،وتجدر الاشارة الى اجراء امتحانات السوق للطلبات التي سبق ان جرى قطع ايصالات التعيين العائدة لها مع امكانية قطع ايصالات التعيين المعجل التي ستجري امتحاناتها نهار الخميس من الاسبوع الحالي وذلك في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات...على ان يصدر بيان لاحق حول عمل الاسابيع القادمة تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة