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لبنان

زياد خوري منسقا لأمن الألعاب الأولمبية لعام 2024

Lebanon 24
03-06-2022 | 01:36
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أفاد موقع "لونيون" الفرنسي أنه "نُشر  في الجريدة الرسمية خبر تعيين حاكم إقليم آن الفرنسي زياد خوري من قبل وزير الداخلية كمنسق وطني لأمن الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2024. وعلق خوري على هذا الخبر عبر حسابه على تويتر قائلاً: "إنها مهمة ثقة وتحدي والتي سأتولى مهامها اعتبارًا من 28 حزيران بشرف وتواضع وحماس". وخوري على دراية بهذا النوع من المهام منذ أن كان مديرًا للسلامة والأمن في يورو 2016".
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وأضاف الموقع، "خريج المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، خوري أيضًا خريج معهد باريس للدراسات السياسية والمعهد الوطني للدراسات المتقدمة في الأمن والعدالة. وبدأ زياد خوري مسيرته المهنية في المحافظة كنائب محافظ، ورئيس ديوان محافظ منطقة شامبين-أردين في 1994-1996. وتولى منصب محافظ إقليم أن الفرنسي في 25 تشرين الثاني 2019".

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