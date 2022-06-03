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لبنان

تسعيرة المولدات الخاصة....بيان توضيحي من وزارة الطاقة والمياه

Lebanon 24
03-06-2022 | 01:59
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صدرعن المكتب الاعلامي في  وزارة الطاقة والمياه البيان التالي :

عطفا على بيانها المتعلق بالتسعيرة التوجيهية للمولدات الخاصة عن شهر ايار المنصرم يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي :
ازاء اللغط الحاصل حول طريقة احتساب المصاعد والاقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار ( Triphasé) فإنّه ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophasé) . على سبيل المثال ، إذا كان إشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير  أي 340.000 ليرة  .
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كما تطلب وزارة الطاقة والمياه من أصحاب المولدات الخاصة أن لا تتدنى ساعات التغذية عن 16 ساعة يومياً خاصةً بعد تحسين قيمة الشق الثابت من التسعيرة  .
وتتمنى  على وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة وتشديد الرقابة على هذا القطاع وذلك للمزيد من الحماية للمواطنين.
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