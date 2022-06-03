تسعيرة المولدات الخاصة....بيان توضيحي من وزارة الطاقة والمياه

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صدرعن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي :عطفا على بيانها المتعلق بالتسعيرة التوجيهية للمولدات الخاصة عن شهر ايار المنصرم يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي :ازاء اللغط الحاصل حول طريقة احتساب المصاعد والاقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار ( Triphasé) فإنّه ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophasé) . على سبيل المثال ، إذا كان إشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 340.000 ليرة .كما تطلب وزارة الطاقة والمياه من أصحاب المولدات الخاصة أن لا تتدنى ساعات التغذية عن 16 ساعة يومياً خاصةً بعد تحسين قيمة الشق الثابت من التسعيرة .وتتمنى على وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة وتشديد الرقابة على هذا القطاع وذلك للمزيد من الحماية للمواطنين.