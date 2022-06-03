عطل في أحد سنترالات أوجيرو.. اليكم التفاصيل

أعلنت هيئة "أوجيرو" في تغريدة عبر تويتر، أن عطلاً طرأ في سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة، مشيرة الى ان الفرق تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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