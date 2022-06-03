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لبنان
"مقبلون على كارثة".. ماذا قال نقيب أصحاب الأفران؟
Lebanon 24
03-06-2022
|
01:58
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قال نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم: "نحن مقبلون على كارثة ومصرف لبنان يفتعل أزمة الخبز ولا يفرج عن الدولار المدعوم للقمح".
واكد في حديثٍ لـ "صوت كل لبنان": "غير البواخر الموجودة حالياً لا يوجد قمح، وليصارحوا الناس، وهل ينتظرون أن يصبح هناك دم في الأفران؟".
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وأضاف، "لبنان بات بلد الأزمات واللامبالاة والكذب والنفاق وعندما يقال إن هناك دعماً يجب توفير المادة للناس وإلا هناك كذب على الناس".
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