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لبنان

"مقبلون على كارثة".. ماذا قال نقيب أصحاب الأفران؟

Lebanon 24
03-06-2022 | 01:58
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قال نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم: "نحن مقبلون على كارثة ومصرف لبنان يفتعل أزمة الخبز ولا يفرج عن الدولار المدعوم للقمح".

واكد في حديثٍ لـ "صوت كل لبنان": "غير البواخر الموجودة حالياً لا يوجد قمح، وليصارحوا الناس، وهل ينتظرون أن يصبح هناك دم في الأفران؟".
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وأضاف، "لبنان بات بلد الأزمات واللامبالاة والكذب والنفاق وعندما يقال إن هناك دعماً يجب توفير المادة للناس وإلا هناك كذب على الناس".

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