"مقبلون على كارثة".. ماذا قال نقيب أصحاب الأفران؟

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قال نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم: "نحن مقبلون على كارثة ومصرف لبنان يفتعل أزمة الخبز ولا يفرج عن الدولار المدعوم للقمح".واكد في حديثٍ لـ "صوت كل لبنان": "غير البواخر الموجودة حالياً لا يوجد قمح، وليصارحوا الناس، وهل ينتظرون أن يصبح هناك دم في الأفران؟".وأضاف، "لبنان بات بلد الأزمات واللامبالاة والكذب والنفاق وعندما يقال إن هناك دعماً يجب توفير المادة للناس وإلا هناك كذب على الناس".