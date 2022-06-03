سقوط شهيد للجيش... اشتباكات بعلبك العنيفة مستمرة (فيديو وصور)



تستمر الاشتباكات بين عناصر الجيش ومجموعة من المطلوبين في "حي الشراونة" في بعلبك تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما ادى الى استشهاد احد عناصر الجيش.

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وكانت قد أفادت مندوبة " لبنان 24" عن تنفيذ القوة الضاربة في الجيش مداهمة لمنزل المطلوب "علي. ز " المعروف "بابو سلة" في مدينة بعلبك.

ووفقا للمعلومات، وقعت مجموعة اصابات في صفوف الجيش كما في صفوف المطلوبين ونقل المصابون الى أحد مستشفيات المنطقة وعلم ان مصابين من عناصر الجيش في حالة حرجة.

كما أشارت المعلومات الى ارتفاع حدة الاشتباكات، ما دفع الجيش الى استقدام بعض التعزيزات، وما أدى الى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وفي معلومات خاصة لـ" لبنان 24" فان المطلوب "علي.ز" تعرض للاصابة وهو محاصر حاليا في منزله.

كما علم "لبنان 24" انه تم توقيف اثنين من اخطر المطلوبين في تجارة المخدرات خلال الاشتباكات الدائرة في "حي الشراونة" في بعلبك.