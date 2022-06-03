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لبنان

كلاس عرض مع رمضان نشاطات الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب وشؤونا شبابية

Lebanon 24
03-06-2022 | 02:50
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استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب احمد رمضان وتناول البحث أوضاع الاتحاد وخطة العمل التي اقرتها الهيئة الادارية، وكذلك عرض للنشاطات المستقبلية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وأهمها الملتقى العربي الخامس للسياحة الشبابية، برنامج التوعية المجتمعية للشباب، مشاركة وفد شبابي من الاتحاد في برنامج أكن لك الاحترام في أميركا، وتحضيرات  المؤتمر الدولي لبيوت الشباب في دولة قطر. 
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وكان بحث في تحضيرات فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي للعام 2022" وأعلن رمضان "وضع إمكانيات الاتحاد المتاحة لإنجاح هذا الحدث الهام للشباب اللبناني والعربي". 

كما نقل تحيات رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب محمد الخربوش وامينه العام اشرف عثمان واطلع الوزير كلاس على مقرارات مجلس ادارة الاتحاد العربي الأخير في المملكة العربية السعودية. 

 
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