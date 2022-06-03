تحذيرٌ بشأن الأدوية.. هذا ما على اللبنانيين معرفته فوراً

قال نقيب الصيادلة جو سلوم إنّ "الصيدلي ملزمٌ ببيع الدواء وفق تسعيرة المؤشر الصادرة عن وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن "المشكلة تبرز مع المستوردين إذا حصل فارق كبير بسعر المؤشر"، وأضاف: "وسط كل ذلك، فإن ما يعنينا هو الحصول على الدواء لتأمينه للمريض، ومؤشر تسعيرة الدواء سيصدر إبتداءً من الأسبوع المقبل كلّ نهار إثنين".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "النور"، أضاف سلوم: "طرحنا موضوع البطاقة الدوائية من أجل تأمين المساعدة المباشرة للمريض للحصول على الدواء. مع هذا، فإن أكثرية الأدوية باتت غير مدعومة والقسم المدعوم يشمل فقط أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، لذا كان لنا تحرّك من أجل تأمين الدعم لهذه الأدوية لمدة أربعة شهور قبل تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال".

وحذر سلوم المرضى من الأدوية التي يتم إحضارها إلى لبنان من الخارج بغرض التجارة، لا سيما بعد أن أودى أحدها مؤخراً بحياة مريض".