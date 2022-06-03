داخل المصارف.. هذا ما جرى بشأن الرواتب

واجه الكثير من العسكريين مشاكل داخل المصارِف، إذ لم يتمكنوا من سحب رواتبهم كاملة بالدولار الأميركي وفق منصة "صيرفة".

وعلم "لبنان24" أنّ مصرف "فرنسبنك" في بعقلين شهد إشكالاً بسبب امتناعه عن تسديد راتب أحد العسكريين في قوى الأمن بالدولار.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ المصرف فرض تقاضي نحو 60 بالمئة من الراتب تقريباً بالدولار في حين أن الجزء المتبقي يُسحب على سعر منصة صيرفة وبالليرة.

وساهم هذا الأمر في خسارة الكثير من العسكريين هامش الفرق في سعر الدولار ومنصة "صيرفة" الذي يمكنهم الاستفادة منه لتسديد دفعات مالية.