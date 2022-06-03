إرتفاعٌ جنوني في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

صدر صباح اليوم الجمعة، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 624000 ليرة. (+23000)

- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 635000 ليرة. (+23000)

- المازوت: 619000ليرة. (+45000)

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