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لبنان

إرتفاعٌ جنوني في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

Lebanon 24
03-06-2022 | 03:32
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صدر صباح اليوم الجمعة، جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 624000 ليرة. (+23000)
- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 635000 ليرة. (+23000)
- المازوت: 619000ليرة. (+45000)
 
 
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