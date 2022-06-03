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لبنان

"حزب الله" يسعى لهذه الخطوة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2022 | 03:45
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كشفت اتصالات سياسيّة عن محاولة من "حزب الله" لإعادة تفعيل التواصل الفعلي بين "تيار المردة" و "التيار الوطني الحر"، وذلك في إطار تقريب وجهات النظر بشأن مختلف الاستحقاقات، لاسيما الملف الحكومي وملف رئاسة الجمهورية.
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ورأت مصادر سياسية أنه من مصلحة "حزب الله" تكتّل حلفائه من جديد بشأن الاستحقاقات، بعدما وجد أن تجربة انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه كانت ناجحة وحسمت أن الأكثرية كانت مُتحركة وليست حركاً بيد أحد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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