لا كهرباء.. صنف "مبرّد" يختفي كليا!

منع الانقطاع الدائم للكهرباء وتقنين المولدات الخاصة، اصحاب المحلات من بيع البوظة، باستثناء السوبرماركت والمحال الكبرى، ما حرم اللبنانيين من هذا الصنف الصيفي المحبب رغم ارتفاع سعره.

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