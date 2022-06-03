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لبنان

لا كهرباء.. صنف "مبرّد" يختفي كليا!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2022 | 04:45
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منع الانقطاع الدائم للكهرباء وتقنين المولدات الخاصة، اصحاب المحلات من بيع البوظة، باستثناء السوبرماركت والمحال الكبرى، ما حرم اللبنانيين من هذا الصنف الصيفي المحبب رغم ارتفاع سعره.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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