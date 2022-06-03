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لبنان

عصابة سرقة نفذت عشرات العمليات.. وهذا ما حل بها!

Lebanon 24
03-06-2022 | 03:45
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الميدانية التي تقوم بها دوريات الشعبة في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، رصدت عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان.
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 على أثر ذلك، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويتهم، ومن بينهم كل من:

م. ش. (مواليد عام 2002، لبناني)
ن. ش. (مواليد عام 1998، لبناني)
ن. أ (مواليد عام 2000، فلسطيني)
اعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخ 30-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكَّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان إقامتهم داخل شقة في محلة الدكوانة، حيث قامت إحدى الدوريات بمداهمتها والقت القبض على المشتبه بهم في داخلها. وضبطت أدوات تستخدم في عمليات السرقة، خوذة لدراجة آلية مسروقة، سكين، قفازات عدد /4/، كمية من المخدرات وأداة تستخدم في تعاطي المخدرات.

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات الآلية، من مختلف مناطق جبل لبنان، منها: جبيل، البوار، مزرعة يشوع، الصالومي، الدكوانة، برج حمود، نهر الموت، الضبية، مار مخايل. كما اعترفوا بتعاطي المخدرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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