استشهاد عسكري في بعلبك.. وهذا ما أعلنته قيادة الجيش

أعلن الجيش في تغريدة عبر تويتر استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشروانة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.

Advertisement