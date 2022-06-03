كريدية: ارحموهم وارحمونا

ناشد مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية عبر تويتر، "شركة كهرباء لبنان لتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة التي يقع فيها سنترال المزرعة لمدة أربع ساعات لحين إصلاح المولد الخاص بالسنترال والذي تعطل بسبب الضغط عليه من شدة التقنين وذلك مراعاةً لأرزاق الناس"، قائلاً: ارحموهم وارحمونا.

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