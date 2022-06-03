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لبنان

حريق داخل روضة للأطفال في إحدى المدارس

Lebanon 24
03-06-2022 | 05:14
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 ادى إحتكاك كهربائي إلى إندلاع حريق داخل غرفة لروضة الأطفال تقع في الطبقة الأرضية في مدرسة سان أنطوان الدولية في بلدة عجلتون - كسروان،
وعلى الفور سارعت  فرق الإسعاف في الدفاع المدني الى المكان، حيث تمكنت من إخماد الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات وعملت توازيا على نقل مواطنة إلى مستشفى السان جورج أصيبت بضيق تنفس جراء دخان الحريق.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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