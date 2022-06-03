سلسلة اجتماعات ولقاءات لميقاتي في السراي.. هذا ما جرى بحثه

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السراي الحكومي اليوم إستهلها مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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وزير التربية



واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي الذي قال اثر اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في نتائج حضورنا المؤتمر التربوي الدولي في لندن قبل أيام قليلة ونقلت اليه تحيات وزير التربية البريطاني. ووضعته أيضا في أجواء التحضيرات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني من تموز وتوفير الاعتمادات اللازمة للهيئات التعليمية لبدلات النقل ولتغطية مصاريف وتكاليف هذه الامتحانات الرسمية.كما تمنيت على دولته التعجيل في اصدار مرسوم تعيين أعضاء الهيئات التحكيمية في المجالس التربوية التي تفصل في الخلافات بين أولياء التلامذة والمدارس، وهناك ضرورة قصوى لكثرة المراجعات التي تأتينا بهذا الخصوص". واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي الذي قال اثر اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في نتائج حضورنا المؤتمر التربوي الدولي في لندن قبل أيام قليلة ونقلت اليه تحيات وزير التربية البريطاني. ووضعته أيضا في أجواء التحضيرات لإجراء الامتحانات الرسمية التي ستبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني من تموز وتوفير الاعتمادات اللازمة للهيئات التعليمية لبدلات النقل ولتغطية مصاريف وتكاليف هذه الامتحانات الرسمية.كما تمنيت على دولته التعجيل في اصدار مرسوم تعيين أعضاء الهيئات التحكيمية في المجالس التربوية التي تفصل في الخلافات بين أولياء التلامذة والمدارس، وهناك ضرورة قصوى لكثرة المراجعات التي تأتينا بهذا الخصوص".

أضاف: "بحثنا ايضا في الدعوة القريبة لهيئة الإنقاذ الوطني التي جرى تأليفها لإنقاذ التربية والتعليم في لبنان لانه امامنا محطات مهمة يجب التحسب لها منذ الآن".

وزير الزراعة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الذي أعلن إثر اللقاء: وضعت الرئيس ميقاتي في ما وصلت اليه خطة القمح، وتحدثنا في عدد من الملفات التي تهم القطاع الزراعي تحديدا والأمن الغذائي بشكل عام، وأبدى دولة الرئيس كل تجاوب ووضع الأمور في اطارها الصحيح على أن تستكمل الخطوات مع الجهات المختصة ونتحدث هنا عن جهات دولية ومحلية ليصار الى ترتيب كل الملفات العالقة في سبيل ان يكون المنتج الوطني حاضرا باستمرار ، وان يكون الدعم لكل مكوّن بطريقة يصل فيها الى جميع المحتاجين من المزارعين اللبنانيين.

وزير الخارجية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وتم خلال اللقاء بحث شؤون الوزارة.

صورٌ من اجتماعات الرئيس ميقاتي