بعد "استدعائه" من قبل القاضية عون.. هل تهرب النائب حنكش عن الحضور؟

اكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "توضيحا لما يجري تداوله في وسائل الاعلام عن تهرب النائب الياس حنكش عن الحضور لاستيضاحه أمامنا في موضوع ملف يتعلق بمخالفات في الانتخابات النيابية في دائرة المتن. يهم النيابة الاستئنافية في جبل لبنان ان توضح ان النائب حنكش لم يتهرب من الحضور وفور استدعائه في المرة الوحيدة التي استدعي فيها حضر على الفور. لذلك اقتضى التوضيح".

Advertisement