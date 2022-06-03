اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ

سمير فيك تضبلي د.غادة شوي عن الحكي وهل كم شلعوط عن التويتر.يعني بس كنا ما كنتو و لمن كنتو بعدنا و رح نبقى و نستمر من جزين و فينا و حتما .حبيبي عيوني خففلي سيادة بجزين،ما حدا قاريكم والحزب مشغول هلقتني بشي تاني،خلص مع بري بالاول ومنتلاقىvery soon او اللبن اسود عندك ما فيك تشوفو.