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لبنان

اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ

Lebanon 24
03-06-2022 | 06:14
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كتب النائب السابق زياد اسود عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "سمير فيك تضبلي د.غادة شوي عن الحكي وهل كم شلعوط عن التويتر. يعني بس كنا ما كنتو ولمن كنتو بعدنا ورح نبقى ونستمر من جزين وفينا وحتما. حبيبي عيوني خففلي سيادة بجزين، ما حدا قاريكم والحزب مشغول هلقتني بشي تاني، خلص مع بري بالاول ومنتلاقىvery soon او اللبن اسود عندك ما فيك تشوفو".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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