آخر مستجدات إشتباكات بعلبك.. هل هرب المطلوب "أبو سلّة"؟

ما زال التوترُ يسيطر على حي الشراونة في بعلبك بعد الاشتباكات التي اندلعت بقوة منذ الصباح إبان مداهمات نفذها الجيش في المنطقة لمنزل المدعو "ع.ز." الملقب بـ"أبو سلّة".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" ، فقد جرى تداول تسجيل صوتي قيل أنه منسوب للمدعو "أبو سلة"، ويقول الأخير فيه أنه بخير وتمكن من الهرب. في المقابل، قالت معلومات أخرى أن هناك شكوكاً أمنية بشأن هرب "أبو سلة"، وقالت المصادر إنه ما زال في المنطقة، وبالتالي لم يغادرها. Advertisement وفي ظل تضارب المعلومات بشأن مصير "أبو سلة"، قال مصدر أمني لـ"لبنان24" إن "عمليات الجيش في حي الشراونة - بعلبك مستمرّة"، مشيراً إلى أن "المعلومات عن هرب المدعو ع.ز. غير صحيحة وهي محض إشاعات".

وأشار المصدر إلى أنّ "أبو سلة ما زال في المنطقة وهو قيد الملاحقة".

مع هذا، فقد لفتت المعلومات إلى أن الجيش تمكّن من توقيف مطلوبين خطيرين يُعتبران اليد اليمنى لأبو سلة هما "ع.ف.ز." و "ع.ز." الملقب بـ"النينو".

كذلك، أفادت المعلومات أن الجيش أقفل مداخل مدينة بعلبك وعمد إلى تسيير دوريات فيها.

يُشار إلى أنّ الإشتباكات أسفرت عن استشهاد عنصر في الجيش فضلاً عن إصابة عدد من العسكريين الآخرين.