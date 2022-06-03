غريك زار دريان: تلاقينا في موضوع العيش المشترك بين الطوائف وأهمية الحوار بين الأديان

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إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام لسينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك على رأس وفد من المطارنة، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور الشيخ محمد عساف، والأمين العام للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك ولفيف من علماء دار الفتوى.وبعد اللقاء قال الكاردينال غريك:" كما تعلمون أنا في زيارتي لبنان في ضوء العملية التي تجريها الكنيسة الكاثوليكية من لقاءات وجولات، ولقائي مع سماحته كان جيدا، إذ تلاقينا في العديد من النقاط المشتركة لاسيما في موضوع العيش المشترك بين الطوائف، وأهمية الحوار والتلاقي بين الأديان".