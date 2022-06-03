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لبنان

حميه بحث مع ندى البستاني شؤونا كسروانية: مرفأ جونيه مرفق حيوي لكل لبنان

Lebanon 24
03-06-2022 | 07:07
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه النائبة ندى البستاني وبحث معها في الشؤون الانمائية في منطقة كسروان - الفتوح، خصوصا في ما يتعلق بترميم الحفر على الطرق الدولية والرئيسية ومرفأ جونيه السياحي.
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وأكد حميه  انه "في طور اعداد ملفات ترميم الحفر على الأتوسترادات الدولية، لافتا الى "ان منطقة جونية تتمتع بخصوصية سياحية متميزة"، مشيرا الى ان  "استكمال مراحل مرفأ جونية السياحي له اهمية خاصة، بإعتباره مرفقا حيويا ليس لكسروان فقط انما لكل لبنان، مشددا على "ان الوزارة لن تألو جهدا لتنفيذ المشروع وفقا للأصول".
المصدر: الوكالة الوطنية
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