بوحبيب بحث في الترتيبات لكأس العالم لكرة القدم 2022 مع وزير الاعلام وسفير قطر

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عقد اجتماع مشترك بين الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والاعلام زياد المكاري وسفير قطر لدى لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم البحث في موضوع كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي ستستضيفه قطر في 21 تشرين الثاني المقبل.كما التقى الوزير بو حبيب سفير اوستراليا لدى لبنان أندرو بارنز في زيارة مجاملة، تم خلالها البحث في زيارة الوزير بو حبيب الى واشنطن ونيويورك وبروكسل، والنزوح السوري وموضوع اليونيفيل ودعم الجيش.وهنأ السفير الاوسترالي الوزير بوحبيب على التنظيم الناجح لانتخابات المغتربين.