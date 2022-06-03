قوة مشاة للعدو الاسرائيلي تدخل الى هذه النقطة.. استنفار على الحدود مع الجيش! (صورة)

تبادل لتوجيه الأسلحة و المواقع القتالية بين #الجيش_اللبناني و جنود العدو بسبب استفزاز قوة المشاة الصهيونية التي دخلت إلى منطقة "كروم الشراقي" واقترابها كثيرا من #الخط_الأزرق قبل أن تنسحب القوة وتبتعد إلى خلف السياج . pic.twitter.com/kh8Zsletmw
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) June 3, 2022
تبادل لتوجيه الأسلحة و المواقع القتالية بين #الجيش_اللبناني و جنود العدو بسبب استفزاز قوة المشاة الصهيونية التي دخلت إلى منطقة "كروم الشراقي" واقترابها كثيرا من #الخط_الأزرق قبل أن تنسحب القوة وتبتعد إلى خلف السياج . pic.twitter.com/kh8Zsletmw