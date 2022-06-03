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لبنان

قوة مشاة للعدو الاسرائيلي تدخل الى هذه النقطة.. استنفار على الحدود مع الجيش! (صورة)

Lebanon 24
03-06-2022 | 07:17
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نقل مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب عبر حسابه على "تويتر" أنّه هناك: "تبادل لتوجيه الأسلحة والمواقع القتالية بين الجيش اللبناني وجنود العدو بسبب استفزاز قوة المشاة الصهيونية التي دخلت إلى منطقة "كروم الشراقي" واقترابها كثيرا من الخط الأزرق قبل أن تنسحب القوة وتبتعد إلى خلف السياج". 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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