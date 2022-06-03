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لبنان

عصبة السيدات في الجامعة الاميركية تحتفل بيوبيلها المئوي

Lebanon 24
03-06-2022 | 06:28
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احتفلت عصبة السيدات في الجامعة الاميركية، بيوبيلها المئوي بحضور مئة سيدة من العصبة وشخصيات اكاديمية واعلامية، وقدمت السيدات المنحة السنوية باسم Disabled Students Fund، والتي تُعطى سنويا الى طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة لاستكمال تعليمه في الجامعة. 
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واعيد انتخاب السيدة لميا قعوار رئيس للعصبة The Women’s League. وهدف الجمعية التي تأسست سنة 1919، المساهمة في التنمية المحلية والاعمال الخيرية والاجتماعية، وتقدم صورة مشرقة عن السيدة اللبنانية التي لا تعرف الاستسلام، والقادرة على تحقيق النجاحات في مختلف القطاعات.
 
وتمنت قعوار في هذه المناسبة للعصبة الاستمرار للاجيال المقبلة، لما لهذه الجمعية من اهداف خيرية وتوعوية تحمل رسالة للامل وعدم الاستسلام. 
 
 
 
 
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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