غريك زار عوده: نحن مدعوون للانفتاح والاصغاء لاخوتنا

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إستقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، الامين العام لمجمع الأساقفة الكاردينال ماريو غريك يرافقه المطران بولس عبد الساتر، المطران منير خيرالله، الأب ريشار أبي صالح والأب كابي هاشم.بعد الزيارة قال الكاردينال غريك:"أشكر اخي متروبوليت بيروت المطران الياس عوده على استقباله لي. كما تعلمون، الكنيسة الكاثوليكية هي حاليا في خضم التحضير لمجمع، وأحد أوجه عملية التهيئة هو البعد المسكوني".اضاف:" بزيارة أخي المطران الياس والكنيسة الشقيقة، أود إرسال رسالة للجميع، أنه خلال فترة التهيئة هذه التي هي فترة إصغاء، نحن مدعوون للانفتاح والإصغاء لإخوتنا وأخواتنا. نحن نؤمن أن بإمكاننا أن نتعلم الكثير من تراثهم المجمعي".