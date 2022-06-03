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لبنان

بيرم في اطلاق نقابة تكنولوجيا التربية: اذا لم نستطع أن نجتمع في السياسة فلنترك الإبداع يجمعنا

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:37
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تم اليوم اطلاق نقابة تكنولوجيا التربية، في مؤتمر صحافي عقد في نادي الصحافة برعاية  وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في حضور ممثل وزير التربية القاضي عباس الحلبي البير شمعون، النائبين نقولا صحناوي وادكار طرابلسي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر،  صاحب مبادرة اطلاق النقابة الدكتور ربيع بعلبكي وحشد من الاختصاصيين والاساتذة.
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وتحدث الوزير بيرم، فقال: "يشرفني ان اكون بينكم في هذا الاحتفال الذي يطلق شرارة الأمل، ولكل ما تقدم من كلمات للسادة، فان أسرع ترخيص لنقابة التكنولوجيا كان نشاطهم الذي سبق الترخيص".
 
أضاف: "نحتاج في لبنان الى أن نحول الابداع من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي. في الخارج نبدع، وتأسيس هذه النقابة يؤكد الإبداع الجماعي".

وتابع: "في لبنان تعودنا على الاصطفاف، وهذا التنوع هو صورة لبنان الحقيقية فاذا لم نستطع أن نجتمع في السياسة فلنترك الإبداع يجمعنا. لبنان لا يقوم على الفردية مهما كان الفرد قويا، كذلك لا يقوم على الشرذمة. علينا أن نتكاتف من أجل المصلحة الوطنية".
  
وختم بيرم: "أن الإنسان اخو الإنسان، وهذه مسألة مهمة في الإستثمار بالإنسان، واعتقد ان هذه النقابة هي استثمار ذكي، لان لدينا ثروة كبيرة في استثمار المواهب البشرية وفي صناعة الإنسان".
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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