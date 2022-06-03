Advertisement

لبنان

سرقا المال والمجوهرات من داخل أحد المنازل في زحلة... وهكذا كان مصيرهما

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:44
A-
A+
Doc-P-958813-637898681501328584.jpeg
Doc-P-958813-637898681501328584.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:


بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢ وفي محلة كسارة، أقدم مجهولون على الدخول الى منزل أحد الأشخاص من الجنسية السورية، وسرقوا من داخله مبلغ مالي وكمية من المصاغ والمجوهرات قدرت قيمتها بحوالى /٥٠،٠٠٠/$، وفروا الى جهة مجهولة.
Advertisement

على الاثر، كثَّفت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت الى كشف هوية أحد الضالعين بالعملية، وتحديد مكان تواجده، حيت تمكنت من القاء القبض عليه في محلة شتورا، ويدعى:

- م. ق. (مواليد عام 1994، سوري)

باستماعه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ الجريمة.

بعد المتابعة، تم تحديد مكان تواجد أحدهم حيث انتقلت دورية من المفرزة المذكورة بمؤازرة قوة من مفرزة جونية القضائية واوقفت المشتبه به في محلة البوار، ويدعى:

- ط. ت. (مواليد عام 1982، سوري)

وهو الرأس المدبر للعملية، ومن اصحاب السوابق بجرائم سرقة وخطف.

بتفتيش مكان اقامتهما تم العثور على قسم من المسروقات.

أعيدت المضبوطات الى المدعي، وأودع الموقوفان القضاء المختص بناء على اشارته، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورط الثالث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-06-03
16:45 | 2022-06-03
16:12 | 2022-06-03
16:08 | 2022-06-03
16:02 | 2022-06-03
14:56 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website