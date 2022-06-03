المرتضى التقى الاديب ساسين

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، المحامي والشاعر والاديب شوقي ساسين الذي شكر للوزير المرتضى ثقتة بتعيينه في اللجنة اللبنانية الوطنية للاونيسكو، وتداول معه شؤونا عامة وثقافية.

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