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لبنان

هذا ما طلبه وزير الداخلية من المحافظين! (صور)

Lebanon 24
03-06-2022 | 09:32
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طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، الى المحافظين كافة كلٌ ضمن نطاقه، التعميم على القائمقامين الطلب من جميع البلديات والاتحادات البلدية بوجوب إزالة جميع الإعلانات والملصقات واليافطات الانتخابية وصور المرشحين عن الطرقات وجدرانها وأعمدة الكهرباء والهاتف وجذوع الأشجار والإشارات الضوئية وإشارات السير، على ان يتم ذلك فوراً.
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هذا وباشر عناصر الحرس البلدي لمدينة بيروت وفوج الإطفاء بإزالة كل الصور واللافتات من العاصمة.
 
 
 
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