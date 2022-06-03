عز الدين: لانظمة صحية صلبة وتغطية شاملة لانصاف كبار السن والمجتمع

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دعت النائبة الدكتورة عناية عز الدين خلال ترؤسها جلسة ضمن "مؤتمر المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في المنطقة العربية" والذي عقدته منظمة "الاسكوا" في بيروت، الى "اعتماد مقاربات اقتصادية مغايرة لما هو سائد، من اجل مواجهة فاعلة وايجابية للتحديات المنبثقة عن الشيخوخة".واعتبرت أن "الحديث عن عبء ضمان الشيخوخة ونظام التقاعد على الدول والمجتمعات وعن ان الاعالة العمرية تزيد من الضغوط الاقتصادية، ينطوي على خلل كبير في المقاربة"، واصفة "الانفاق على كبار السن هو استثمارات ذات طابع اخلاقي وقيمي يجب ان تتمسك بها المجتمعات الانسانية"، مشيرة الى "الازمة الكارثية التي يمر بها لبنان اقتصاديا والتي جعلت الكلام عن كبار السن وضرورة تمكينهم لا ينفصل عن كل الفئات الاخرى"، موضحة أن "معظم اللبنانيين اصبحوا يندرجون ضمن فئة الاكثر ضعفا".وأوضحت أن "البحث في لبنان يجري لدعم كل اللبنانيين من مختلف الاعمار، خصوصا بعد فقدان مدخراتهم وودائعهم بشكل دراماتيكي".وشددت على "ضرورة العمل للوصول الى نظم صحية وطنية صلبة لتمكين كبار السن وتحقيق صلابة المجتمعات"، مؤكدة أن "المدخل الجوهري هو التغطية الصحية الشاملة والفاعلة من جهة واعتماد النهج التشاركي بين الجهات ذات الصلة من جهة اخرى".واكدت اهمية ما اسمته "خط الدفاع الاجتماعي الانساني الكبير في مجتمعاتنا والمتمثل بمنظومة القيم التي تترجم باهتمامنا بكبار السن، وهي الثروة التي يجب ان نحافظ عليها وان ننقلها للاجيال المقبلة".