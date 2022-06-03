حميه: مرفأ جونية مشروع استراتيجي يعمق الدور التاريخي للبنان على ساحل المتوسط

غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ان وزارة الاشغال العامة والنقل ستعمل على استكمال مراحل إقامة مرفأ جونية السياحي وفقا للأصول والذي يكتسي أهمية متميزة، كونه مرفقا حيويا ليس لمنطقة كسروان فحسب إنما لكل لبنان وذلك باعتباره مشروعا من مشاريع استراتيجية تعمق الدور التاريخي للبنان على ساحل شرق المتوسط".

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