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لبنان
اتفاقية بين "إيسيسكو" والحكومة اللبنانية لتأمين اعادة طلاب لبنانيين غادروا اوكرانيا الى دول الجوار
Lebanon 24
03-06-2022
|
10:45
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وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" وحكومة الجمهورية اللبنانية، اتفاقية خاصة بمساعدة إنسانية لتأمين إعادة الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في أوكرانيا واضطرتهم الأوضاع لمغادرتها إلى الدول المجاورة.
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ووقع الاتفاقية، المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك وسفير لبنان لدى المملكة المغربية زياد عطاالله في مقر المنظمة، في حضور عن الإيسيسكو نائب المدير العام الدكتور عبد الإله بنعرفة، مدير "مركز الحوار الحضاري" السفير خالد فتح الرحمن ومدير إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية محمد الهادي السهيلي.
المالك
وخلال التوقيع أكد الدكتور المالك "حرص منظمة الإيسيسكو على تعزيز التعاون مع الجمهورية اللبنانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، في إطار رؤيتها الجديدة التي تنتهج الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لدعم وبناء قدرات الشباب في دول العالم الإسلامي".
عطاالله
واعرب السفير عطاالله عن "شكر لبنان حكومة وشعبا، وتقديره لمنظمة الإيسيسكو على ما تقدمه من دعم، خصوصا خلال الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة"، مشيرا إلى أن "هذه المساعدة الإنسانية من الإيسيسكو ستساهم في حل مشكلة كبيرة تواجه بعض الأسر اللبنانية من أهالي الطلاب العالقين حاليا".
وثمن عطاالله "الجهود التي تبذلها الإيسيسكو في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والتجارب"، منوها ب"الأنشطة التي تعقدها المنظمة، وما تتسم به من جودة تنظيم، وتناول لقضايا مهمة لشباب العالم الإسلامي، تساهم في تعزيز حس الانتماء لديهم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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