"ميلاد" غادر منزله ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟ (صورة)

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي _ شعبـة العلاقات العامة ما يلي:



تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



- ميلاد رزق الله زغيب (مواليد عام 1950، لبناني)

Advertisement

الذي غادر بتاريخ 1-06-2022، منزله الكائن في ذوق مكايل، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه، مع العلم انه يعاني من اضطرابات نفسية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.