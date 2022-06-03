كلام عالي اللهجة من وزير الخارجية حول بقاء النازحين في لبنان

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب من بعبدا انه "في ظل عدم وجود أي خريطة طريق أوروبية لنهاية النزوح السوري في لبنان، لن نقبل في أن نتعاون مع الأوروبيين في إبقاء النازحين عندنا".

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وشدد أنه "على المنظمات الدولية التي تدفع للنازحين السوريين التوقف عن الدفع لهم في لبنان، بل في بلدهم بعد عودتهم إليه وكلنا على اتفاق تام في لبنان حول وجوب عدم استمرار النزوح".