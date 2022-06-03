سليمان فرنجيه استقبل بو صعب في بنشعي وبحثا في الاوضاع الراهنة

استقبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف سعادة. وكان بحث في مجمل الاوضاع والتطورات بالاضافة الى الاستحقاقات المقبلة والسبل الايلة للخروج من الازمة الراهنة.

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