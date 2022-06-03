"دولار صيرفة" يتراجع.. كم بلغ اليوم؟

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الجمعة، أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ 90 مليون دولار أميركي بمعدّل 24400 ليرة لبنانية وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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