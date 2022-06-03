Advertisement

لبنان

"دولار صيرفة" يتراجع.. كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
03-06-2022 | 11:10
A-
A+
Doc-P-958841-637898768874944632.jpg
Doc-P-958841-637898768874944632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الجمعة، أن "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ 90 مليون دولار أميركي بمعدّل 24400 ليرة لبنانية وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
Advertisement
وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
 
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-06-03
16:45 | 2022-06-03
16:12 | 2022-06-03
16:08 | 2022-06-03
16:02 | 2022-06-03
14:56 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website