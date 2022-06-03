الراعي استقبل قائد "اليونيفيل"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب - اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو في زيارة بروتوكولية، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.

Advertisement