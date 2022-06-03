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لبنان

شبان يقعون بقبضة "قوى الأمن" في القموعة.. ما هي تهمتهم؟

Lebanon 24
03-06-2022 | 11:26
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أشخاص عدّة من بينهم أحد المطلوبين للقضاء بقطع أشجار معمّرة في بلدة القمّوعة على متن آليّة "بيك آب"، وجيب نوع “GMC”.
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وعلى الفور، قامت دورية من المفرزة بالتوجه إلى المحلّة المذكورة وعملت على توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كلّ من اللبنانيين:

- ع. م. (مواليد عام 1982) مطلوب للقضاء بجرائم سرقة، إطلاق نار، وتهديد، ونقل أسلحة وذخائر.

- ح. ق. (مواليد عام 1982)

- ع. م. (مواليد عام 1982)

- م. م. (مواليد عام 2005)

بتفتيشهم والآليتين، تمّ ضبط منشار يعمل على البنزين، بالإضافة إلى منشار يدوي، ومعدّات أخرى تستعمل في قطع الأشجار، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
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