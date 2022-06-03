بعد اشتباكات بعلبك.. شاهدوا ما فعله الجيش بمنزل المطلوب "أبو سلّة" (فيديو)

حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يُوثق لحظة قيام جرافة تابعة للجيش، بهدم منزل المطلوب "ع.." المعروف بـ"أبو سلّة" في حي الشراونة - بعلبك.

وكانت المنطقة شهدت، اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين كانوا تحصنوا داخل منزل "أبو سلة" في الشراونة، وذلك خلال مداهمات نفذتها الوحدات العسكرية هناك.

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وأسفرت الإشتباكات عن استشهاد عسكريّ في الجيش، كما أصيب عسكريون آخرون، فيما أفيد أيضاً عن تسجيل إصابات في صفوف المسلحين الذين دارت معهم الاشتباكات.

مع هذا، فقد أوقف الجيش عدداً من المطلوبين في الشراونة، كما أنه نفذ انتشاراً أمنياً واسعاً في المنطقة.