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لبنان

توقيف مطلوب في الطيبة.. هذا ما عثر عليه في منزله

Lebanon 24
03-06-2022 | 12:59
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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المطلوب م.ع. ن في بلدة الطيبة، بموجب مذكرة القاء قبض بجرم سرقة بعد كمين محكم. 
 
وبتفيتش منزله، عثر على كمية من المخدرات وسلم الى مخفر العديسة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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