توقيف مطلوب في الطيبة.. هذا ما عثر عليه في منزله

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المطلوب م.ع. ن في بلدة الطيبة، بموجب مذكرة القاء قبض بجرم سرقة بعد كمين محكم.



وبتفيتش منزله، عثر على كمية من المخدرات وسلم الى مخفر العديسة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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