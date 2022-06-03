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لبنان

مدير عام إدارة المناقصات: ارفعوا ايديكم عن المؤسسات

Lebanon 24
03-06-2022 | 13:06
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صدر عن المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية البيان التالي: "في إطار الحملة التي تشنها جهة سياسية على رئيس إدارة المناقصات، الرئيس بحكم القانون لهيئة الشراء العام اعتبارا من 29-07-2022، وزِّع اليوم على وسائل الإعلام قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26-05-2022 يبطل مزايدة السوق الحرة، المجراة في العام ، 2017 وينسب الى ادارة المناقصات ما أسماه التقاعس عن القيام بدورها.
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ان اتهام ادارة المناقصات بالتقاعس ممن يبطل في العام 2022 مزايدة جرت في العام 2017 مع ما قد يلحق ذلك من ضرر بالمال العام، مردود الى مصدره في الشكل والمضمون، وسيصدر الاسبوع المقبل رد مفصل يفند كل بناءات القرار المذكور ويضع الامور في اطارها الدستوري والقانوني الصحيح. ارفعوا ايديكم عن المؤسسات".
 
 
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