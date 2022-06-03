22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجميع المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الأدوية
Lebanon 24
03-06-2022
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة أنّ "هناك أدوية مدعومة في حين أن هناك أدوية لا يشملها أي دعم"، كاشفاً أن "كل الأموال المخصّصة لاستيراد الأدوية المدعومة اليوم إلى لبنان تبلغ حوالى 25 مليون دولار شهرياً، إلا أنّ تلبية احتياجات السوق تتطلّب مبلغا أكبر من هذا".
Advertisement
وفي حديث تلفزيوني، قال جبارة: "
مهما حاول القيّمون، ولا سيما وزارة الصحة العامة، فعله لتأمين كمّية كافية في السوق، تبقى كل هذه الجهود غير كافية ويبقى هناك نقص في كمّيات الأدوية. هذا النقص أو الفراغ يتم تغطيته اليوم من قبل المهرّبين والمزوّرين، حيث أنّ المستشفيات كشفت مؤخّرًا أنّ العديد من أدوية السرطان مزوّرة، كما وأنّ البعض يعمدون إلى معالجة هذا النقص في السوق عبر السفر إلى الخارج لتأمين الدواء المطلوب بأنفسهم".
وتابع: "من أجل تفادي هذا الأمر، يجب السماح للمستوردين بتأمين كلّ حاجات السوق الّتي تفوق كلفتها مبلغ الـ25 مليون دولار، بطريقة نظامية وتحت رقابة وزارة الصحّة. أي أنّه، إذا غطّى مبلغ الـ25 مليون دولار المخصصة شهريًّا حوالي 70% من حاجات المرضى، وبَقيَ هنالك حوالي 30% من الحاجات غير المؤمّنة، فإنّ هذا الفراغ سيغطيه المهرّبون، إذا لم يتمّ إيجاد آلية تعالج هذه المعضلة".
وفي ما يتعلّق بموضوع تهريب الدواء، أوضح جبارة أنّه ينقسم إلى جزئين: الجزء الأوّل هو التهريب المنظّم، أي الأدوية الّتي تصل إلى لبنان عبر الشحنات من الخارج. والثاني، هو تهريب الأدوية عبر حقائب السفر التي يُكشف منها العديد من الأدوية المزوّرة".
وأشار جبارة إلى أنه "خلال فترة الانتخابات النيابية، تمّ حرق كمّيات هائلة من الدولارات في السوق للمحافظة على استقرار مصطنع لليرة اللبنانية"، وأضاف: "بمبالغ كهذه، كان بإمكاننا أن ندعم جميع الأدوية لعلاج السرطان لجميع اللبنانيين، لمدّة قد تصل إلى 3 سنوات، وأن نتفادى أزمة الدواء هذه التي نعاني منها اليوم".
وبشأن الدواء غير المدعوم، لفت جبارة إلى أنّه لحلّ المشكلة المطروحة والمتعلّقة بالتّقلّبات الحادّة لسعر صرف الدولار، قرّر الوزير مؤخّرًا إصدار مؤشر أسبوعي لتخفيف الأعباء الناجمة عن هذا التّقلّب الذي لم يعد بإمكان لا الشركات المستوردة ولا الصيادلة تحمّله.
وردًّا على الانتقاد الذي يقول بأنّ المستوردين لا يبيعون، بل يخزنون الأدوية، شدّد جبارة على أنّ وظيفة المستوردين هي الاستيراد والبيع، وقال: "لا يمكن الطلب من المستوردين بيع الدواء المدعوم على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية إذا لم يقوموا هم بشرائه أولا على سعر الصرف هذا. يمكن للوزير أن يجعل من سوق الدواء سوقًا مفتوحًا حسب سعر الصرف، وبالتّالي يصبح المستوردون قادرين على تأمين جميع الأدوية التي ستصبح متوفّرة. الا انه في هذه الحال، سيصعب على الكثير من المرضى شراء الأدوية بسبب كلفتها الباهظة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
02:00 | 2022-06-03
03/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
03:00 | 2022-06-03
03/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
01:15 | 2022-06-03
03/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
06:14 | 2022-06-03
03/06/2022 06:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2022-06-03
مقدمات النشرات المسائية
16:45 | 2022-06-03
تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟
16:12 | 2022-06-03
قاسم: "حزب الله" مستعدّ لمد يده للنواب الجُدد
16:08 | 2022-06-03
تفاصيل ما حصل.. بيانٌ جديد من الجيش عن اشتباكات بعلبك
16:02 | 2022-06-03
"مصدرها من لبنان"... "مايكروسوفت" تُعلن إحباط هجمات إلكترونية
14:56 | 2022-06-03
احتفال السفارة الهندية في بيروت باليوم العالمي للدراجات الهوائية
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 01:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 01:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 01:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact