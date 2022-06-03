Advertisement

لبنان

في حاصبيا.. النار تشتعلّ بمحطة إرسال

Lebanon 24
03-06-2022 | 13:48
A-
A+
Doc-P-958872-637898862353603145.jpg
Doc-P-958872-637898862353603145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمد عناصر الدفاع المدني حريقاً شب داخل محطة إرسال تابعة لإحدى شركتي الخليوي تحتوي على مولدات للكهرباء وخزانات للمازوت في حاصبيا، وإقتصرت الأضرار على الماديات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريقٌ هائل قرب أكبر حرج للصنوبر في لبنان.. والدفاع المدني يسارع لإخماده
lebanon 24
04/06/2022 01:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريدة لافتة من السفير السعودي في لبنان.. ماذا فيها؟
lebanon 24
04/06/2022 01:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصدرها من لبنان"... "مايكروسوفت" تُعلن إحباط هجمات إلكترونية
lebanon 24
04/06/2022 01:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: هذا هو احتياطي البنك المركزي... ونحقّق في ما اذا كان من مستفيدين من تعثّر لبنان عن سداد ديونه
lebanon 24
04/06/2022 01:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-06-03
16:45 | 2022-06-03
16:12 | 2022-06-03
16:08 | 2022-06-03
16:02 | 2022-06-03
14:56 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website