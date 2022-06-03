في حاصبيا.. النار تشتعلّ بمحطة إرسال

أخمد عناصر الدفاع المدني حريقاً شب داخل محطة إرسال تابعة لإحدى شركتي الخليوي تحتوي على مولدات للكهرباء وخزانات للمازوت في حاصبيا، وإقتصرت الأضرار على الماديات.

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