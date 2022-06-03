Advertisement

لبنان

تقريرٌ من أهالي شهداء وضحايا انفجار بيروت.. هذا ما تضمّنه

Lebanon 24
03-06-2022 | 13:52
A-
A+
Doc-P-958875-637898865780713060.png
Doc-P-958875-637898865780713060.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد أهالي شهداء وضحايا وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، مؤتمرا صحافيا مساء اليوم، في باحة كنيسة سيدة النجاة - المدور- شارع الرهبان، عرضوا خلاله للمرة الأولى تقرير سيرفع إلى الجهات المعنية محليا ودوليا، وتضمن شرحا مفصلا وشهادات حية لما تعرضوا له منذ لحظة الانفجار من إهمال وعرقلة لمسار كشف الحقيقة.
Advertisement
  
وتخللت المؤتمر شهادات حية مؤثرة لخصت العذاب والآلام التي يعيشها الأهالي وإصرارهم على متابعة قضيتهم لمعرفة الحقيقة، رغم كل العراقيل والأساليب التي تبتكرها السلطة من أجل منع الحقيقة وتمييع القضية.
 
وسألوا عن "تصرف هذه السلطة في تعاطيها وتعاملها مع جريمة العصر"، وقالوا: "إذا لم تتم المحاسبة في هذه الجريمة لن يكون هناك وطن ولا دولة".
 
وطالبوا "المجتمع الدولي بالالتفات إلى هذه الجريمة التي هي بحق جريمة ضد الانسانية، ويجب أن تتم محاسبة المجرمين"، داعين "النواب الجدد إلى مساندتهم لوضع واصدار قانون لاستقلالية القضاء ورفع الحصانات من أجل الحقيقة".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-06-03
16:45 | 2022-06-03
16:12 | 2022-06-03
16:08 | 2022-06-03
16:02 | 2022-06-03
14:56 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website