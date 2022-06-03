رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل

مع قرار رفع تعرفتي الاتصالات والإنترنت، بادر العديد من موزّعي الإنترنت إلى إبلاغِ المشتركين لديهم بزيادة رسوم الإنترنت الشهريّة اعتباراً من هذا الشهر، علماً أن تعرفة الإتصالات الجديدة تدخلُ حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 تموز المقبل.

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وتبين أن موزعي الإنترنت رفعوا تسعيرة الانترنت من 150 ألف ليرة لبنانية إلى 450 ألف ليرة، وهذا الرقم يزداد كلما ارتفعت سرعة الانترنت، وقد وصل إلى 700 ألف ليرة تقريباً لبعض المُشتركين.