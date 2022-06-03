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لبنان

الجيش نعى شهيد اشتباكات الشراونة زين العابدين شمص

Lebanon 24
03-06-2022 | 14:07
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نعت  قيادة الجيش - مديرية التوجيه "العريف الشهيد زين العابدين شمص، الذي استشهد بتاريخ 3/6/2022 بعد تعرضه لاطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة دهم في منطقة الشراونة - بعلبك.
 
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
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 من مواليد 24 / 1 / 1994 بعلبك.
تطوع في الجيش بتاريخ 24 / 1 / 2012.
حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
الوضع العائلي: متأهل/2.
 
ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 6 / 2022 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله - رياق إلى بلدته بوداي - حي الحفير - بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي - بعلبك أو على رقمي الهاتف:
والده (عجاج) 300293/ 70
خاله (كمال شمص) 155700/ 03".
 
 
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