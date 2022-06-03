الجيش نعى شهيد اشتباكات الشراونة زين العابدين شمص

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه "العريف الشهيد زين العابدين شمص، الذي استشهد بتاريخ 3/6/2022 بعد تعرضه لاطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة دهم في منطقة الشراونة - بعلبك.



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

من مواليد 24 / 1 / 1994 بعلبك.تطوع في الجيش بتاريخ 24 / 1 / 2012.حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.الوضع العائلي: متأهل/2.ينقل الجثمان بتاريخ 4 / 6 / 2022 الساعة 11.00 من مستشفى العبدالله - رياق إلى بلدته بوداي - حي الحفير - بعلبك حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة اسبوع في منزل والده الكائن في بلدة بوداي - بعلبك أو على رقمي الهاتف: