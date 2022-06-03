احتفال السفارة الهندية في بيروت باليوم العالمي للدراجات الهوائية

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نظمت سفارة الهند ومؤسسة مخزومي احتفالا مشتركا باليوم العالمي للدراجات في 3 حزيران 2022. تم تنظيم الحدث في واجهة بيروت البحرية بدعم من بلدية بيروت ومؤسسة مخزومي وشركة سوليدير ش.م.ل. وbeirut by bike. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 3 يونيو يومًا عالميًا للدراجات في عام 2018. ويقر القرار الخاص باليوم العالمي للدراجات "بتفرد الدراجة وطول عمرها وتعدد استخداماتها ، والتي كانت مستخدمة منذ قرنين من الزمان ، واعتبرها وسائل نقل بسيطة وميسورة التكلفة وموثوقة ونظيفة وصديقة للبيئة ومستدامة ".ألقى السفير د. سهيل أجاز خان كلمة أمام الحشد شكر فيها جميع المنظمات التي دعمت هذا النشاط وأعرب عن خالص امتنانه لشركة" beirut by bike " لتوفيرها الدراجات في هذه المناسبة الخاصة. وقد ذكر خان جميع المشاركين بفوائد ركوب الدراجة وشجع الحاضرين على المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية مثل الدراجات للحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم.ومن جهتها قالت السيدة مي مخزومي رئيسة مؤسسة مخزومي في كلمتها أن مؤسسة مخزومي تحتفل باليوم العالمي للدراجات منذ عامها الأول وأعربت عن سعادتها التامة للتعاون مع السفارة. وشارك في الحفل حوالي 60 شخصًا.ركب جميع المشاركين من السفارة والمؤسسة الدراجات بحماس. وقاد السفير الدكتور خان ركوب الدراجة ونقل رسالة الصحة هي الثروة.