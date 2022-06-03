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لبنان

تفاصيل ما حصل.. بيانٌ جديد من الجيش عن اشتباكات بعلبك

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:08
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3 / 6 / 2022 خلال عملية دهم نفذتها دورية من مديرية المخابرات لمنزل أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات (ع. ز) الملقب بأبو سلة في منطقة الشراونة_ بعلبك، أقدم المطلوب مع آخرين على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى استشهاد العريف زين العابدين شمص وإصابة خمسة بجروح، على الفور تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار وأوقفت كلا من المطلوبين: ( ع. ز)،(ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، (م. ف)، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، وكمية من المخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.
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سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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