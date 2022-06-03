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لبنان

"مصدرها من لبنان"... "مايكروسوفت" تُعلن إحباط هجمات إلكترونية

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:02
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قالت شركة مايكروسوفت إنها تمكنت من عرقلة هجمات إلكترونية مصدرها من لبنان بتوجيه من إيران كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في مجال الدفاع والخدمات المالية.

وأعلنت الشركة تعليق أكثر من 20 حسابًا على "OneDrive" نتيجة "إساءة استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية على شركات إسرائيلية".
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وأضافت الشركة في مدونة على موقعها الرسمي، وفق الحرة، أن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى "Polonium"، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد أن لديها صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.


وقالت إن الهدف من نشر هذه المعلومات "هو المساعدة في ردع النشاط المستقبلي لهذه المنظمة وفضح أساليبها أمام العالم".

وأشارت إلى أن "Polonium" استهدفت أكثر من 20 منظمة مقرها في إسرائيل ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت مايكروسوفت أن "التعاون بين هذه المنظمة والسلطات الإيرانية يتماشى مع المعلومات التي تم الكشف عنها منذ أواخر عام 2020 بأن الحكومة الإيرانية تستخدم طرفا ثالثا لتنفيذ هجمات إلكترونية نيابة عنها حتى يتسنى لها الإنكار".
المصدر: الحرة

لبنان

تكنولوجيا وعلوم

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